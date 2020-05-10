Trabzonspor'dan çifte harekat

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'a gündeme gelen iki yıldız ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde ikinci kez boy göstermek isteyen bordo-mavililer gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı. Fırtına, daha önce transferi gündeme gelen iki yıldız için girişimlerini sıklaştırdı. İşte o isimler...

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Giriş Tarihi: 10.05.2020 02:43 Güncelleme Tarihi: 10.05.2020 06:34 ABONE OL