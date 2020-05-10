10 Mayıs 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Trabzonspor'dan çifte harekat

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'a gündeme gelen iki yıldız ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde ikinci kez boy göstermek isteyen bordo-mavililer gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı. Fırtına, daha önce transferi gündeme gelen iki yıldız için girişimlerini sıklaştırdı. İşte o isimler...

Giriş Tarihi: 10.05.2020 02:43 Güncelleme Tarihi: 10.05.2020 06:34
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Trabzonspor'dan çifte harekat

Süper Lig'e verilen arayı transfer çalışmalarıyla değerlendiren Trabzonspor'da yıldız arayışları sürüyor.

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Trabzonspor'dan çifte harekat

Ligin 12 Haziran'da başlayacak olmasından dolayı antrenmanlara başlayan bordo-mavililerde tüm hesaplar şampiyonluğa göre yapılıyor.

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Trabzonspor'dan çifte harekat

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Fırtına, gündeme gelen isimlerle ilgili çalışmalarına devam ediyor.

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Trabzonspor'dan çifte harekat

Trabzonspor'un daha önce transfer listesinde olduğu iddia edilen yıldızlarla ilgili çalışmalarını sıklaştırdığı ortaya çıktı.

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Trabzonspor'dan çifte harekat

FIRTINA SEMEDO VE FETFATZIDIS TRANSFERİNDE ISRARCI

Komşu'da yayın yapan Neakriti gazetesi, Trabzonspor'un Semedo ve Fetfatzidis'in transferinde ısrarlı olduğunu yazdı.

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