08 Mayıs 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Testler temiz

Testler temiz
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 08.05.2020

Kulübü resmi sitesinden yaptığı duyuruda futbolcular ve teknik kadroya yapılan COVİD-19 testlerinin temiz çıktığını açıkladı.

Kulübü resmi sitesinden yaptığı duyuruda futbolcular ve teknik kadroya yapılan COVİD-19 testlerinin temiz çıktığını açıkladı. Bildiride "Futbolcu kadromuz ve teknik heyetimize yapılan COVID-19 testleri sonuçlanmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır" denildi. Trabzonspor bugünden itibaren sakatlıkları bulunan futbolcular hariç tam kadro çalışacak. Ayrıca 15 gün içinde bir hazırlık maçı oynayacak. Fırtına, eğer rakip bulunamazsa U-19 takımıyla karşı karşıya gelecek.
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