08 Mayıs 2020, Cuma

TRABZONSPOR

En şanslı kulüp biziz

En şanslı kulüp biziz
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 08.05.2020

Başkan , kulüp dergisi için bir yazı kaleme aldı.

Başkan , kulüp dergisi için bir yazı kaleme aldı. Ağaoğlu " bir süredir zaten kendi ekonomik krizinin üstesinden gelmeye çalışıyordu. Biz önceden öz kaynaklara dönüş yapmıştık. Şimdi herkes mecburiyetten kendine yetebilmenin yollarını arıyor. Bu açıdan bakıldığında en şanslı kulüp Trabzonspor" ifadelerini kullandı.
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