Jose Sosa adının sık sık Estudiantes ile birlikte anılması üzerine menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

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JoseSosa adının sık sık Estudiantes ile birlikte anılması üzerine menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Arjantinli yıldız "Ben daha önce de söyledim. Önceliğim Trabzonspor. Ancak kulübümle anlaşamazsam başka takımlarla görüşürüm" ifadelerini kullandı. Estudiantes'in Sosa'ya yaptığı önerinin düşük olduğu kaydedildi. Fırtına 2 milyon euro'dan 2 yıllık sözleşme önermişti.