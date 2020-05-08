08 Mayıs 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Önceliğim Trabzonspor

Önceliğim Trabzonspor
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 08.05.2020

Jose Sosa adının sık sık Estudiantes ile birlikte anılması üzerine menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Jose Sosa adının sık sık Estudiantes ile birlikte anılması üzerine menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Arjantinli yıldız "Ben daha önce de söyledim. Önceliğim Trabzonspor. Ancak kulübümle anlaşamazsam başka takımlarla görüşürüm" ifadelerini kullandı. Estudiantes'in Sosa'ya yaptığı önerinin düşük olduğu kaydedildi. Fırtına 2 milyon euro'dan 2 yıllık sözleşme önermişti.
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