08 Mayıs 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Trabzonspor 20'lik yıldızın peşinde

Bordo-mavili yönetim, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile görüşerek kadronun gençleştirilmesi konusunda söz birliğine varmıştı.

Giriş Tarihi: 08.05.2020 02:09 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 06:40
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Trabzonspor 20'lik yıldızın peşinde

Trabzonspor'da lige verilen arada transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen bordo-mavililer, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı.

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Trabzonspor 20'lik yıldızın peşinde

Takımı gençleştirmek isteyen bordo mavililerde scout ekibi yıldız arayışlarını sürdüyor.

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Trabzonspor 20'lik yıldızın peşinde

GÜNDEME AUGUSTO GELMİŞTİ

Trabzonspor yönetimi scout ekibi tarafından uzun süredir izlenen Carlos Augusto'ya teklif yapacağı iddia edilmişti.

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Trabzonspor 20'lik yıldızın peşinde

Corinthians'ta forma giyen 21 yaşındaki oyuncu için kulübüne Şampiyonlar Ligi sonrası satıştan yüzde 50 pay hakkıyla bir sözleşme sunulacağı da gelen iddialar arasındaydı.

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Trabzonspor 20'lik yıldızın peşinde

1999 doğumlu olan başarılı sol bek Corinthias formasıyla toplamda 25 maça çıktı ve 1 gollük katkıda bulundu. Bu maçlarda 3 sarı kart göre Augusto'nun bonservis bedeli ise 900 bin Euro olarak gösteriliyor. Genç isim, Brezilya U 20 takımıyla da 6 maça çıktı.

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