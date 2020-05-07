Jose Sosa'ya güldüren teklif! "Bu paraya kramponunu alırlar"

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmaları hız kazanırken, sezon sonu sözleşmesi sona erecek başarılı futbolcu Jose Sosa'nın geleceği merak ediliyordu. Bordo-mavili yönetimin, yeni mukavele için Arjantinli oyuncuyla anlaşma sağladığı öğrenilirken, Sosa'ya ülkesinden şaka gibi bir transfer teklifi geldiği öğrenildi.

Süper Lig'de bitime 8 maç kala liderliğini sürdüren Trabzonspor'da tecrübeli futbolcu Jose Sosa ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu, geçtiğimiz günlerde sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Sosa ve Novak ile yeni mukavele konusunda anlaşma sağladıklarını açıklarken, Sosa'ya talip olan Estudiantes'in yıldız futbolcuda ısrarcı olması kafaları karıştırmıştı. Arjantin kulübünün eski başkanı Sebastian Veron'un yanı sıra hocası Desabato da sürekli olarak Sosa'yı telefonla ararken, Estudiantes'li oyunculardan Rojo geçtiğimiz günlerde Sosa'ya "Buraya gel" çağrısı yaptı. Basında çıkan "Sosa ülkesine dönebilir" şeklindeki haberler Trabzonsporlu taraftarları iyice endişelendirirken, Sosa transferindeki gerçek ortaya çıktı.

YÖNETİMİN ENDİŞESİ YOK

Fanatik'in haberine göre bordo-mavili yönetimin, Sosa'nın gideceğine dair en ufak bir endişesi yok. Kaptan ile prensipte anlaşan Trabzonspor, futbolculuk kariyerinden sonra da Sosa'nın kulüp bünyesinde devam etmesini istiyor. Arjantinli yıldız bu fikirden dolayı çok memnun olurken, Estudiantes'in yaptığı teklif de, Trabzonspor'un önerdiğinin yanında 'şaka gibi' kalıyor. Estudiantes Sosa'ya maksimum 800 bin Euro yıllık ücret verebilirken, Trabzonspor'un teklifi ise 2 milyon Euro civarı.

"BU PARAYA KRAMPONUNU ALIRLAR"

İşte bordo-mavili kurmayların Sosa konusundaki rahatlığı da buradan geliyor. Yönetim içinde, "Estudiantes bu paraya Sosa'nın ancak kramponunu alır" görüşü hakim. Peki imza neden atılmıyor? Bu konuda da Trabzonspor Yönetimi, işi resmiyete dökmek için sezonun başlamasını bekliyor. Bir sürpriz olmazsa Haziran ayı içinde hem Sosa hem de Novak ile resmi mukavele imzalanması planlanıyor.

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