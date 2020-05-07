Jose Sosa'ya güldüren teklif! "Bu paraya kramponunu alırlar"
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmaları hız kazanırken, sezon sonu sözleşmesi sona erecek başarılı futbolcu Jose Sosa'nın geleceği merak ediliyordu. Bordo-mavili yönetimin, yeni mukavele için Arjantinli oyuncuyla anlaşma sağladığı öğrenilirken, Sosa'ya ülkesinden şaka gibi bir transfer teklifi geldiği öğrenildi.
Süper Lig'de bitime 8 maç kala liderliğini sürdüren Trabzonspor'da tecrübeli futbolcu Jose Sosa ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu, geçtiğimiz günlerde sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Sosa ve Novak ile yeni mukavele konusunda anlaşma sağladıklarını açıklarken, Sosa'ya talip olan Estudiantes'in yıldız futbolcuda ısrarcı olması kafaları karıştırmıştı. Arjantin kulübünün eski başkanı Sebastian Veron'un yanı sıra hocası Desabato da sürekli olarak Sosa'yı telefonla ararken, Estudiantes'li oyunculardan Rojo geçtiğimiz günlerde Sosa'ya "Buraya gel" çağrısı yaptı. Basında çıkan "Sosa ülkesine dönebilir" şeklindeki haberler Trabzonsporlu taraftarları iyice endişelendirirken, Sosa transferindeki gerçek ortaya çıktı.
YÖNETİMİN ENDİŞESİ YOK
Fanatik'in haberine göre bordo-mavili yönetimin, Sosa'nın gideceğine dair en ufak bir endişesi yok. Kaptan ile prensipte anlaşan Trabzonspor, futbolculuk kariyerinden sonra da Sosa'nın kulüp bünyesinde devam etmesini istiyor. Arjantinli yıldız bu fikirden dolayı çok memnun olurken, Estudiantes'in yaptığı teklif de, Trabzonspor'un önerdiğinin yanında 'şaka gibi' kalıyor. Estudiantes Sosa'ya maksimum 800 bin Euro yıllık ücret verebilirken, Trabzonspor'un teklifi ise 2 milyon Euro civarı.
"BU PARAYA KRAMPONUNU ALIRLAR"
İşte bordo-mavili kurmayların Sosa konusundaki rahatlığı da buradan geliyor. Yönetim içinde, "Estudiantes bu paraya Sosa'nın ancak kramponunu alır" görüşü hakim. Peki imza neden atılmıyor? Bu konuda da Trabzonspor Yönetimi, işi resmiyete dökmek için sezonun başlamasını bekliyor. Bir sürpriz olmazsa Haziran ayı içinde hem Sosa hem de Novak ile resmi mukavele imzalanması planlanıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde