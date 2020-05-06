06 Mayıs 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Testlere girdiler

Testlere girdiler
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Giriş Tarihi: 06.05.2020

Fırtına saha çalışmalarını dün de sosyal mesafe kurallarına uyarak 6 ayrı grup halinde sürdürdü.

Fırtına saha çalışmalarını dün de sosyal mesafe kurallarına uyarak 6 ayrı grup halinde sürdürdü. 4'er futbolcudan oluşan 6 grup esneklik, dinamik denge, kalça ve patlayıcı kuvvet ile aerobik dayanıklılık testlerine girdiler. Tedavileri süren Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz haricinde karantinadaki Sörloth katılmadı.
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