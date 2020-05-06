06 Mayıs 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Bütçe şekillenecek

Bütçe şekillenecek
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 06.05.2020

Başkan , mali açıdan bu zorlu günleri en kolay aşacak kulüp olduklarını belirtti.

Başkan , mali açıdan bu zorlu günleri en kolay aşacak kulüp olduklarını belirtti. Liglere verilen arada yayıncı kuruluştan gelen paranın kesilmesi, bilet satışlarının durması, TS Club'ların kapalı olması sebebiyle gelirlerin neredeyse sıfırlandığını belirten Ağaoğlu gelecek sezonun bütçesini hazırlamak için uğraştıklarını söyledi. Ağaoğlu "Alt yapımız sayesinde zorlu günleri daha kolay aşacağız" dedi.
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