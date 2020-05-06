06 Mayıs 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Futbolu çok özlemişler

Futbolu çok özlemişler
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.05.2020

 ekibinin hocası , yeniden başlayan antrenmanlarda öğrencilerinin azmi dolayısıyla mutlu.

ekibinin hocası , yeniden başlayan antrenmanlarda öğrencilerinin azmi dolayısıyla mutlu. Çimşir "Gözlerinizden okunuyor, hepiniz futbolu çok özlemişiniz" dedi. Yeniden sahaya çıkan futbolcuların da psikolojik olarak da rahatladıkları belirtildi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzon çağı geliyor Trabzon çağı geliyor
İki taraftara anma mesajı İki taraftara anma mesajı
Kaptandan önemli destek Kaptandan önemli destek
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör