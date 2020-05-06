06 Mayıs 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

İki taraftara anma mesajı

İki taraftara anma mesajı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 06.05.2020

, 5 Mayıs 1996'da oynanan Fenerbahçe maçı sonrası yaşamlarına son veren taraftarlarını andı. Bordo-mavili kulübün resmi hesaplarından yapılan açıklamada "Taraftarlarımız Mehmet Dalman ve Hüsnü Civelek'i saygıyla anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" denildi.

Trabzonspor Kulübü, 5 Mayıs 1996'da oynanan Fenerbahçe maçı sonrası yaşamlarına son veren taraftarlarını andı. Bordo-mavili kulübün resmi hesaplarından yapılan açıklamada "Taraftarlarımız Mehmet Dalman ve Hüsnü Civelek'i saygıyla anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" denildi.
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