İki taraftara anma mesajı

Trabzonspor Kulübü, 5 Mayıs 1996'da oynanan Fenerbahçe maçı sonrası yaşamlarına son veren taraftarlarını andı. Bordo-mavili kulübün resmi hesaplarından yapılan açıklamada "Taraftarlarımız Mehmet Dalman ve Hüsnü Civelek'i saygıyla anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" denildi.

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TrabzonsporKulübü, 5 Mayıs 1996'da oynanan Fenerbahçe maçı sonrası yaşamlarına son veren taraftarlarını andı. Bordo-mavili kulübün resmi hesaplarından yapılan açıklamada "Taraftarlarımız Mehmet Dalman ve Hüsnü Civelek'i saygıyla anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" denildi.