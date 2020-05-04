Uğurcan Çakır: Özledik

Karadeniz Fırtınası'nın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır futbolu özlediklerini söyledi.

Genç eldiven "Corona virüsü öncesinde tüm takım formundaydı. Hedefe kilitlenmiş şekilde gidiyorduk. Evde olmamıza rağmen yine çok çalıştık. Futbolu ve taraftarımızı özledik. Onlara bu sezon iki kupa birden hediye etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

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