04 Mayıs 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Uğurcan Çakır: Özledik

Uğurcan Çakır: Özledik
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 04.05.2020

Karadeniz Fırtınası'nın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır futbolu özlediklerini söyledi.

Genç eldiven "Corona virüsü öncesinde tüm takım formundaydı. Hedefe kilitlenmiş şekilde gidiyorduk. Evde olmamıza rağmen yine çok çalıştık. Futbolu ve taraftarımızı özledik. Onlara bu sezon iki kupa birden hediye etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

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