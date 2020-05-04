04 Mayıs 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Guilherme çok keyifli

Guilherme çok keyifli
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 04.05.2020

Corona virüsü sebebiyle futbola verilen arada ailesiyle bol bol vakit geçirme şansı yakaladı. Brezilyalı yıldız günlerini oğlu Enzo Margues ile oynayarak geçiriyor. Tecrübeli oyuncu bu anları da hesaplarından sık sık paylaşıyor.

Corona virüsü sebebiyle futbola verilen arada ailesiyle bol bol vakit geçirme şansı yakaladı. Brezilyalı yıldız günlerini oğlu Enzo Margues ile oynayarak geçiriyor. Tecrübeli oyuncu bu anları da hesaplarından sık sık paylaşıyor.

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