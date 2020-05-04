Guilherme çok keyifli

Corona virüsü sebebiyle futbola verilen arada Guilherme ailesiyle bol bol vakit geçirme şansı yakaladı. Brezilyalı yıldız günlerini oğlu Enzo Margues ile futbol oynayarak geçiriyor. Tecrübeli oyuncu bu anları da sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşıyor.

Corona virüsü sebebiyle futbola verilen arada Guilherme ailesiyle bol bol vakit geçirme şansı yakaladı. Brezilyalı yıldız günlerini oğlu Enzo Margues ile futbol oynayarak geçiriyor. Tecrübeli oyuncu bu anları da sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşıyor.

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