Trabzonspor hazırlıklarına devam ediyor

Süper Lig lideri Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme, bordo-mavili takımda gösterdiği performansla altın gibi parladı ve değerine değer kattı. 31 yaşındaki oyuncu bu sezon Fırtına'da 37 maça çıkarken 13 gol, 12 asistlik katkı sağladı.