14 Mayıs 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor hazırlıklarına devam ediyor

Trabzonspor hazırlıklarına devam ediyor
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Giriş Tarihi: 14.05.2020

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından 12 Haziran'da başlatılması planlanan maçlar için sahaya inen çalışmalarını sürdürdü.

Bordo-mavililer, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 'nde antrenman yaptı.

Antrenmanda futbolcular, toparlanma çalışması gerçekleştirdi.

Bordo-mavili takım, günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.


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