Trabzonspor'da hedef 2 kupa
Trabzonspor’un hocası Çimşir yeniden antrenmanlara başlayacakları için çok heyecanlı olduklarını söyledi. 40 yaşındaki çalıştırıcı “İki kupa için de savaşacağız” dedi.
Karadeniz Fırtınası'nda teknik direktör Hüseyin Çimşir, yeniden futbola dönecek olmalarının kendilerini heyecanlandırdığını söyledi. 40 yaşındaki çalıştırıcı "Her yeni başlangıç insanda yeni heyecanlar oluşturur. Kaldığımız yerden devam etmek için hazırız. Programlarımızı belirledik ve antrenmanlarımızı bize verilen standartlara uygun şekilde yapmaya çalışacağız. Oyuncularımın da bu heyecanı yaşadıklarını düşünüyorum" dedi. Başarılı teknik adam, Süper Lig ile ilgili kararı beklediklerini kaydetti. Çimşir "Biz çalışmalarımıza başlayacağız. Sonrasında ligler için verilecek kararı bekleyeceğiz. Hedefimiz Süper Lig'i şampiyon tamamlamak, aynı zamanda Türkiye Kupası'nı da kazanmak istiyoruz" diye konuştu.
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