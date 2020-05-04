04 Mayıs 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor sahaya iniyor

Trabzonspor sahaya iniyor
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Giriş Tarihi: 04.05.2020

ilk idmanını bugün yapacak. Antrenmanlar 1’er saat olacak Futbolcular üç ayrı gruba ayrılacak. Farklı saatlerde çalışacaklar.

Corona virüsü sebebiyle duran futbolda bugün ilk kıvılcım yeniden ateşleniyor. Karadeniz temsilcisi uzun süre sonra sahaya iniyor. idman programını belirledi. Bordo-mavili ekipte futbolcular bugünden itibaren tesislere gelerek çalışmalarını burada sürdürecek. Ancak tüm takım aynı anda tesislerde olmayacak. Yönetim, teknik heyet ve kulüp doktorlarının ortak kararıyla oyuncular 3 gruba ayrıldı. İlk grup saat 15.00'te tesislerde olacak. İkinci grup 16.00, üçüncüsü ise 17.00'de antrenman yapacak. Oyuncular sosyal mesafeye uygun şekilde hareket edecek. Sarılmak, tokalaşmak kesinlikle yasak. Üç gruba da aynı antrenman programı uygulanacak. Böylece tüm takımın aynı güce sahip olması isteniyor.

ORTA KAFA GOL
Trabzonspor bu sezon ligin en skorer takımı. Bordo- mavililer, ortayla ligde en fazla gol atan takım konumunda. Bordo-mavililer kaydettikleri toplam 59 golün 14'ünü bu şekilde buldu. Karadeniz temsilcisin ortalardan gelen 13 golle Alanyaspor takip ediyor. 3. basamakta 11 golle Beşiktaş yer alıyor. Alexander Sörloth'un bu liderlikte de rolü büyük.

RAMAZAN YARDIMI
Karadeniz ekibinin eski futbolcusu , Ramazan ayında ihtiyacı olanlara yardım etti. Nijeryalı futbolcu, ülkesindeki insanlara Ramazan yardımında bulundu. Şu anda boşta olan 32 yaşındaki oyuncu koronavirüs öncesi Brezilya kulüpleriyle temastaydı. Salgın sonrası bu ülkeye transfer olması bekleniyor.

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