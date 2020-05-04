04 Mayıs 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor 45 gün sonra sahaya indi

Trabzonspor 45 gün sonra sahaya indi
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Giriş Tarihi: 04.05.2020

'de lider durumda bulunan , corona virüsü salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından 45 gün sonra sahaya inerek antrenmanlara başladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 19 Mart'ta ertelenen Cemil Usta Sezonu'nun ardından Kovid-19 nedeniyle teknik ekibin vermiş olduğu antrenman programı dahilinde futbolcuların, sportif faaliyetlerini evlerinde sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, () Sağlık Kurulu'nun hazırlamış olduğu Futbola Dönüş Öneri Protokolü'ndeki maddeler doğrultusunda birer saat aralıklarla 14.45'ten başlayarak 'ne gelen oyuncuların teknik direktör Hüseyin Cimşir yönetiminde, üç grup halinde ve 8 futbolcudan oluşacak şekilde birer saat arayla aerobik dayanıklılık koşuları gerçekleştirdiği kaydedildi.

Futbolcular ve teknik heyetin sosyal mesafeye uyarak çalıştığı vurgulanan açıklamada, tedavileri devam eden Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz'ın yanı sıra ülkesinden gelerek, karantina süreci devam eden Alexander Sörloth'ün antrenmanda yer almadığı ifade edildi.

Bordo-mavili ekibin çalışmalarına yarın devam edeceği vurgulandı.


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