23 Nisan 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Şota Arveladze getirmiş

Şota Arveladze getirmiş
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 23.04.2020

Karadeniz ekibine geldiğinden beri oynadığı futbolla mest eden Anthony Nwakaeme'nin transferinde kulübün efsane isimlerden Şota Arveladze'nin aracı olduğu öğrenildi.

Karadeniz ekibine geldiğinden beri oynadığı futbolla mest eden Anthony Nwakaeme'nin transferinde kulübün efsane isimlerden Şota Arveladze'nin aracı olduğu öğrenildi. Gürcü çalıştırıcı "Nwakaeme'yi İsrail'de çalışırken tanıyordum. Başkan ile konuştum. Beni arayıp, Nwakaeme'yi sordular. Ben de 'Sakın kaçırmayın' cevabını verdi. Onlar da gidip hemen transferini gerçekleştirdiler" ifadelerini kullandı
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