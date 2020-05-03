03 Mayıs 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Filip Novak hazırkıta

Filip Novak hazırkıta
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 03.05.2020

Corona virüsü günlerinde çalışmalarını aksatmadan sürdüren Filip Novak lige hazır. Çek sol bek "Sezon yeniden başlar mı başlamaz mı bunu bilemiyorum ancak ben kendimi her zaman fit tutuyorum. Umarım tüm dünya bu corona virüsü bir an önce atlatır. Bizler de en sevdiğimiz yere sahalara döneriz" dedi.

Corona virüsü günlerinde çalışmalarını aksatmadan sürdüren Filip Novak lige hazır. Çek sol bek "Sezon yeniden başlar mı başlamaz mı bunu bilemiyorum ancak ben kendimi her zaman fit tutuyorum. Umarım tüm dünya bu corona virüsü bir an önce atlatır. Bizler de en sevdiğimiz yere sahalara döneriz" dedi.

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