03 Mayıs 2020, Pazar

TRABZONSPOR

En karlısı Trabzonspor

En karlısı Trabzonspor
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 03.05.2020

, Nisan ayında yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Bordo-mavililerin hisseleri geçtiğimiz ay yüzde 69.8'lik bir artış yaşadı. Böylece Karadeniz devine güvenenler kazandı. Fırtına, borsada da yarıştığı ezeli rakipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı solladı.

, Nisan ayında yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Bordo-mavililerin hisseleri geçtiğimiz ay yüzde 69.8'lik bir artış yaşadı. Böylece Karadeniz devine güvenenler kazandı. Fırtına, borsada da yarıştığı ezeli rakipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı solladı.

SON 4 AYDA HEP ÖNDE
Spor şirketlerinin 2020 yılının Ocak-Nisan dönemindeki perfomanslarına bakıldığında da Trabzonspor rakiplerinin önünde yer aldı. 4 aylık dönemde bordomavililer, yatırımcılarına yüzde 146.5 kazandırdı. Galatasaray yüzde 27'lik kazanç sağladı. Fenerbahçe 28.9, Beşiktaş'ın hisseleri ise 12.7 değer kaybetti.

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