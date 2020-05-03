En karlısı Trabzonspor

Trabzonspor, Nisan ayında yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Bordo-mavililerin hisseleri geçtiğimiz ay yüzde 69.8'lik bir artış yaşadı. Böylece Karadeniz devine güvenenler kazandı. Fırtına, borsada da yarıştığı ezeli rakipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı solladı.

Trabzonspor, Nisan ayında yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Bordo-mavililerin hisseleri geçtiğimiz ay yüzde 69.8'lik bir artış yaşadı. Böylece Karadeniz devine güvenenler kazandı. Fırtına, borsada da yarıştığı ezeli rakipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı solladı.



SON 4 AYDA HEP ÖNDE

Spor şirketlerinin 2020 yılının Ocak-Nisan dönemindeki perfomanslarına bakıldığında da Trabzonspor rakiplerinin önünde yer aldı. 4 aylık dönemde bordomavililer, yatırımcılarına yüzde 146.5 kazandırdı. Galatasaray yüzde 27'lik kazanç sağladı. Fenerbahçe 28.9, Beşiktaş'ın hisseleri ise 12.7 değer kaybetti.

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