02 Mayıs 2020, Cumartesi
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Trabzonspor'da sol kanada Semedo geliyor
Yunan basını, Trabzonspor’un Ofi Girit’te kiralık oynayan Lisandro Semedo ile ilgilendiğini yazdı.
Yunanistan'dan To10Sports, Trabzonspor'un Ofi Girit takımında kiralık oynayan Lisandro Semedo ile ilgilendiğini yazdı. Bonservisi Hollanda'nın Fortuna Sittard takımından olan 24 yaşındaki sol kanat oyuncusunun, Girit'teki 23 maçta 7 gol ve 3 asistlik performansıyla bordo-mavili ekibi etkilediği belirtildi. Trabzonspor'un, Yeşil Burun Adaları asıllı Portekizli futbolcu için kulübü Fortuna ile görüştüğü iddia edildi. Kariyerinde 120 maçta 28 gol+28 asist üreten 24 yaşındaki Semedo, iki kez Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda yer aldı. (Fotomaç)
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