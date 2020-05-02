Tyler Blackett serbest kalıyor

AdıTrabzonspor'la anılan Tyler Blackett, Reading'den ayrılıyor… İngiliz kulübü, mali kriz nedeniyle şartlarını kabul etmeyen oyuncularla sözleşme yenilenmeyeceğini duyurdu.

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TRABZONSPOR HABERLERİ

Adı Trabzonspor'la anılan Tyler Blackett, Reading'den ayrılıyor… İngiliz kulübü, mali kriz nedeniyle şartlarını kabul etmeyen oyuncularla sözleşme yenilenmeyeceğini duyurdu. Blackett'in de serbest bırakılacağı belirtildi. ManU altyapısı çıkışlı 1.91'lik Jamaika asıllı oyuncu, sol bek ve stoperde forma giyiyor. Bu sezon 27 maçta 3 asist üretti.