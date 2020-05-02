02 Mayıs 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Tyler Blackett serbest kalıyor

Tyler Blackett serbest kalıyor
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 02.05.2020

AdıTrabzonspor'la anılan Tyler Blackett, Reading'den ayrılıyor… İngiliz kulübü, mali kriz nedeniyle şartlarını kabul etmeyen oyuncularla sözleşme yenilenmeyeceğini duyurdu.

Adı Trabzonspor'la anılan Tyler Blackett, Reading'den ayrılıyor… İngiliz kulübü, mali kriz nedeniyle şartlarını kabul etmeyen oyuncularla sözleşme yenilenmeyeceğini duyurdu. Blackett'in de serbest bırakılacağı belirtildi. ManU altyapısı çıkışlı 1.91'lik Jamaika asıllı oyuncu, sol bek ve stoperde forma giyiyor. Bu sezon 27 maçta 3 asist üretti.
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