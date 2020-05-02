02 Mayıs 2020, Cumartesi
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Tyler Blackett serbest kalıyor
AdıTrabzonspor'la anılan Tyler Blackett, Reading'den ayrılıyor… İngiliz kulübü, mali kriz nedeniyle şartlarını kabul etmeyen oyuncularla sözleşme yenilenmeyeceğini duyurdu.
Adı Trabzonspor'la anılan Tyler Blackett, Reading'den ayrılıyor… İngiliz kulübü, mali kriz nedeniyle şartlarını kabul etmeyen oyuncularla sözleşme yenilenmeyeceğini duyurdu. Blackett'in de serbest bırakılacağı belirtildi. ManU altyapısı çıkışlı 1.91'lik Jamaika asıllı oyuncu, sol bek ve stoperde forma giyiyor. Bu sezon 27 maçta 3 asist üretti.
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