01 Mayıs 2020, Cuma
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Sosa’nın ikinci baharı
Fırtına'nın sözleşme yenilemeyi planladığı Jose Sosa, bordo-mavili forma altında bir ilk yaşıyor. Arjantinli oyuncu altyapısından yetiştiği Club Estudiantes'in ardından en çok formayı Karadeniz ekibinde sırtladı.
Fırtına'nın sözleşme yenilemeyi planladığı Jose Sosa, bordo-mavili forma altında bir ilk yaşıyor. Arjantinli oyuncu altyapısından yetiştiği Club Estudiantes'in ardından en çok formayı Karadeniz ekibinde sırtladı. Profesyonel olarak 5 sezon formasını giydiği Estudiantes'te 143 maçta 12 gol atan Sosa, bordo-mavili takımda ise 93 resmi maça çıkarken, rakip fileleri 13 kez havalandırdı.
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