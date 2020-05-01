01 Mayıs 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Sosa’nın ikinci baharı

Sosa’nın ikinci baharı
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Giriş Tarihi: 01.05.2020

Fırtına'nın sözleşme yenilemeyi planladığı Jose Sosa, bordo-mavili forma altında bir ilk yaşıyor. Arjantinli oyuncu altyapısından yetiştiği Club Estudiantes'in ardından en çok formayı Karadeniz ekibinde sırtladı.

Fırtına'nın sözleşme yenilemeyi planladığı Jose Sosa, bordo-mavili forma altında bir ilk yaşıyor. Arjantinli oyuncu altyapısından yetiştiği Club Estudiantes'in ardından en çok formayı Karadeniz ekibinde sırtladı. Profesyonel olarak 5 sezon formasını giydiği Estudiantes'te 143 maçta 12 gol atan Sosa, bordo-mavili takımda ise 93 resmi maça çıkarken, rakip fileleri 13 kez havalandırdı.
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