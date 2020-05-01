01 Mayıs 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Obi’ye hocası arka çıktı!

Obi’ye hocası arka çıktı!..
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 01.05.2020

Covid-19 salgınının ilk günlerinde Türkiye'de liglerin oynanmasını bahane eden , ile sözleşmesini feshedip, İngiltere'ye gitmiş ve bu davranışı tepki çekmişti.

Covid-19 salgınının ilk günlerinde Türkiye'de liglerin oynanmasını bahane eden , ile sözleşmesini feshedip, İngiltere'ye gitmiş ve bu davranışı tepki çekmişti. Nijerya Milli Takım Teknik Direktörü Gernot Rohr, sağlığın her şeyden önemli olduğunu belirterek, Mikel'in gitmekte haklı olduğunu savundu. Yönetim, diğer futbolcuları örnek göstererek Mikel'in iddialarının doğru olmadığını açıklamıştı.
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