01 Mayıs 2020, Cuma

TRABZONSPOR

100’ler kulübüne aday

100’ler kulübüne aday
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 01.05.2020

Performansı ile kaptanlığa getirilen , 8 maçta daha forma giymesi halinde Trabzonspor'da 100 maçı geçen yabancı oyuncular Yattara, Colman, , Şota, ve Pereira gibi isimlerin arasına girecek.

Performansı ile kaptanlığa getirilen , 8 maçta daha forma giymesi halinde Trabzonspor'da 100 maçı geçen yabancı oyuncular Yattara, Colman, , Şota, ve Pereira gibi isimlerin arasına girecek. Parlak bir kariyeri olan Sosa; B. Münih (53 maç/2 gol), At. Madrid (24 maç), Milan (19 maç), Napoli (31 maç/1 gol), Kharkiv (86 maç/19 gol) ve Beşiktaş'ta (78 maç/14 gol) forma giydi.
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