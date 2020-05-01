01 Mayıs 2020, Cuma
BİZE ULAŞIN
100’ler kulübüne aday
Performansı ile kaptanlığa getirilen Sosa, 8 maçta daha forma giymesi halinde Trabzonspor'da 100 maçı geçen yabancı oyuncular Yattara, Colman, Alanzinho, Şota, Petkovic ve Pereira gibi isimlerin arasına girecek.
Performansı ile kaptanlığa getirilen Sosa, 8 maçta daha forma giymesi halinde Trabzonspor'da 100 maçı geçen yabancı oyuncular Yattara, Colman, Alanzinho, Şota, Petkovic ve Pereira gibi isimlerin arasına girecek. Parlak bir kariyeri olan Sosa; B. Münih (53 maç/2 gol), At. Madrid (24 maç), Milan (19 maç), Napoli (31 maç/1 gol), Kharkiv (86 maç/19 gol) ve Beşiktaş'ta (78 maç/14 gol) forma giydi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...