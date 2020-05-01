01 Mayıs 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Sörloth’tan teşekkür

Sörloth’tan teşekkür
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 01.05.2020

Karantina süresinin dolmasına 6 gün kalan Sörloth, kaldığı yurtta gördüğü ilgiden çok memnun olduğunu söyledi.

Corona virüsü sürecinde yönetimden izin alarak Norveç'e giden, döndükten sonra ise kurallar gereği karantina altınan Alexander Sörloth'un izolasyon süreci 6 gün sonra bitecek. 8 gündür yurdunda kalan yıldız oyuncu, çift kişilik oda ve salonda kulüp tarafından gönderilen malzemelerle çalışmalarını sürdürüyor. 6 Mayıs'ta normal hayata dönecek olan Sörloth, "Burada bulunduğum süre içerisinde bana olan yaklaşım ve ayrılan bölümden fazlasıyla memnunum" diyerek yetkililere teşekkür etti. Yönetimin yakından takip ettiği Sörloth'u Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu da telefonla arayarak durumu hakkında bilgi almıştı.
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