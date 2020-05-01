01 Mayıs 2020, Cuma
BİZE ULAŞIN
Sörloth’tan teşekkür
Karantina süresinin dolmasına 6 gün kalan Sörloth, kaldığı yurtta gördüğü ilgiden çok memnun olduğunu söyledi.
Corona virüsü sürecinde yönetimden izin alarak Norveç'e giden, döndükten sonra ise kurallar gereği karantina altınan Alexander Sörloth'un izolasyon süreci 6 gün sonra bitecek. 8 gündür Gülbahar Hatun yurdunda kalan yıldız oyuncu, çift kişilik oda ve salonda kulüp tarafından gönderilen malzemelerle çalışmalarını sürdürüyor. 6 Mayıs'ta normal hayata dönecek olan Sörloth, "Burada bulunduğum süre içerisinde bana olan yaklaşım ve ayrılan bölümden fazlasıyla memnunum" diyerek yetkililere teşekkür etti. Yönetimin yakından takip ettiği Sörloth'u Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu da telefonla arayarak durumu hakkında bilgi almıştı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...