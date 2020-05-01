01 Mayıs 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Karar yeri belli

Karar yeri belli
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 01.05.2020

Başkan Ağaoğlu, liglerin geleceği ile ilgili çok sesliliğe Kulüpler Birliği toplantısında son verileceğini söyledi.

Başkanı Ahmet Ağaoğlu, liglerin yeniden başlaması ve tarih konusunda çok sesli bir ortamın oluştuğunu söyledi. Çözüm yeri olarak Kulüpler Birliği'ni işaret eden Ağaoğlu, " konuşulacak yerler belli. Kulüpler Birliği toplantısında bir karar alınabilir. Herkes ülkenin bir an önce normale dönüşünü sabırsızlıkla bekliyor. Biz de kulüp olarak aynı düşüncedeyiz. Umarım bu süreci en az hasarla atlatırız. ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun alacağı kararları bekliyoruz" diye konuştu.
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