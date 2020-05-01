01 Mayıs 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Doğru planın eseri

Doğru planın eseri
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 01.05.2020

Bordo-mavili kulüp, 1 Haziran 2019 ile 29 Şubat 2020 tarihleri arasında 23 milyon lira kar açıklamıştı.

Bordo-mavili kulüp, 1 Haziran 2019 ile 29 Şubat 2020 tarihleri arasında 23 milyon lira kar açıklamıştı. Başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, "Futbolcu maliyetlerindeki doğru planlama ve altyapıya verdiğimiz önem, krizden en az hasarla çıkmamıza vesile olacak. , Covid-19 sonrası döneme en hazırlıklı giren kulüpler arasındadır" dedi.
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