30 Nisan 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Teravihi aksatmıyor

Teravihi aksatmıyor
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 30.04.2020

sahasındaki yetenekleriyle 'Messi' lakabı takılan Trabzonsporlu Abdulkadir Ömür, dini inançlara olan bağlılığıyla da biliniyor.

sahasındaki yetenekleriyle 'Messi' lakabı takılan Trabzonsporlu Abdulkadir Ömür, dini inançlara olan bağlılığıyla da biliniyor. Genç yıldız, idrak ettiğimiz Ramazan ayında ibadetleri konusunda da oldukça hassas. Oruçlarını mümkün olduğunca tutmayan çalışan Abdulkadir Ömür, teravih namazlarını ise salgın nedeniyle evinde kılıyor.
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