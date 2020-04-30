30 Nisan 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Hüseyin’den çağrı

Hüseyin’den çağrı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 30.04.2020

Savunmanın başarılı ismi Hüseyin Türkmen, Covid 19 nedeniyle lige verilen arada, evini mini bir spor salonuna çevirdi. 22 yaşındaki stoper, çalışmalarını aksatmadan sürdürürken, taraftarlara da evde kalmaları çağrısı yaptı. Türkmen, herkesin uzmanların çağrılarına uyması gerektiğini de söyledi.

Savunmanın başarılı ismi Hüseyin Türkmen, Covid 19 nedeniyle lige verilen arada, evini mini bir spor salonuna çevirdi. 22 yaşındaki stoper, çalışmalarını aksatmadan sürdürürken, taraftarlara da evde kalmaları çağrısı yaptı. Türkmen, herkesin uzmanların çağrılarına uyması gerektiğini de söyledi.
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