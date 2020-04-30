Hüseyin’den çağrı

Savunmanın başarılı ismi Hüseyin Türkmen, Covid 19 nedeniyle lige verilen arada, evini mini bir spor salonuna çevirdi. 22 yaşındaki stoper, çalışmalarını aksatmadan sürdürürken, taraftarlara da evde kalmaları çağrısı yaptı. Türkmen, herkesin uzmanların çağrılarına uyması gerektiğini de söyledi.

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TRABZONSPOR HABERLERİ

Savunmanın başarılı ismi Hüseyin Türkmen, Covid 19 nedeniyle lige verilen arada, evini mini bir spor salonuna çevirdi. 22 yaşındaki stoper, çalışmalarını aksatmadan sürdürürken, taraftarlara da evde kalmaları çağrısı yaptı. Türkmen, herkesin uzmanların çağrılarına uyması gerektiğini de söyledi.