30 Nisan 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Sosa gelirse çok güzel olur

Sosa gelirse çok güzel olur
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 30.04.2020

Jose 'nın, "Bir gün dönmeye karar verirsem, Estudiantes'e dönerim" sözleri, Arjantin ekibinin teknik patronu Leandro Desabato'yu umutlandırdı.

Jose 'nın, "Bir gün dönmeye karar verirsem, Estudiantes'e dönerim" sözleri, Arjantin ekibinin teknik patronu Leandro Desabato'yu umutlandırdı. 41 yaşındaki genç çalıştırıcı, Cielosports'a yaptığı açıklamada, "Sosa ile sık sık birbirimize mesaj atıyoruz, iyi bir ilişkimiz var. Bana dönmeyi analiz ettiğini söyledi. Umarım gelir. Onunla çalışmak çok güzel olurdu" ifadelerini kullandı. , sözleşmesi bitecek olan Sosa ile yeni kontrat görüşmelerini sürdürüyor.
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