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TRABZONSPOR

Sörloth’un dönüşümü

Sörloth’un dönüşümü
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 19.04.2020

İngiliz besoccer sitesi, Alexander Sörloth'un Trabzonspor'da müthiş bir değişime gittiğini yazdı. Haberde, Norveçli futbolcunun 'ta kaybolmaya yüz tuttuğunu, Karadeniz temsilcisinde ise kariyer sezonunu yaşadığını belirtti. "Sörloth'un büyük dönüşümü" başlığıyla verilen haberde 24 yaşındaki futbolcunun kısa sürede Avrupa devlerinin gözdesi haline geldiği kaydedildi.

İngiliz besoccer sitesi, Alexander Sörloth'un Trabzonspor'da müthiş bir değişime gittiğini yazdı. Haberde, Norveçli futbolcunun 'ta kaybolmaya yüz tuttuğunu, Karadeniz temsilcisinde ise kariyer sezonunu yaşadığını belirtti. "Sörloth'un büyük dönüşümü" başlığıyla verilen haberde 24 yaşındaki futbolcunun kısa sürede Avrupa devlerinin gözdesi haline geldiği kaydedildi.
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