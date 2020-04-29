29 Nisan 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzon’dan teklif aldım

Trabzon’dan teklif aldım
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 29.04.2020

Hes Kablo Kayserispor'un orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar, devre arasında Trabzonspor'dan teklif aldığını açıkladı.

Hes Kablo Kayserispor'un orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar, devre arasında Trabzonspor'dan teklif aldığını açıkladı. "Bir çok teklif vardı. En ciddisi ise Trabzonspor'dan geldi ama bu zor dönemde Kayserispor'u bırakmak istemedim" diyen 25 yaşındaki Hasan, ligde Lemina ve Sosa'yı beğendiğini belirterek, "Sosa teknik ve futbol zekası anlamında çok farklı bir oyuncu" dedi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor'a Gürcü orta saha! Girişimler başladı Trabzonspor'a Gürcü orta saha! Girişimler başladı
Mustafa Kapı Trabzonspor'a yanıt verdi! Eğer hayalim... Mustafa Kapı Trabzonspor'a yanıt verdi! "Eğer hayalim..."
Sörloth’a 6. katta özel oda Sörloth’a 6. katta özel oda
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör