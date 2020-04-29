Trabzon’dan teklif aldım

Hes Kablo Kayserispor'un orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar, devre arasında Trabzonspor'dan teklif aldığını açıkladı.

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Hes Kablo Kayserispor'un orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar, devre arasında Trabzonspor'dan teklif aldığını açıkladı. "Bir çok teklif vardı. En ciddisi ise Trabzonspor'dan geldi ama bu zor dönemde Kayserispor'u bırakmak istemedim" diyen 25 yaşındaki Hasan, ligde Lemina ve Sosa'yı beğendiğini belirterek, "Sosa teknik ve futbol zekası anlamında çok farklı bir oyuncu" dedi.