29 Nisan 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Sörloth’a 6. katta özel oda

Sörloth’a 6. katta özel oda
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 29.04.2020

Norveç'ten dönen Alexander Sörloth, corona virüsü kuralları gereği 14 günlüğüne karantina altına alınmıştı

Norveç'ten dönen Alexander Sörloth, corona virüsü kuralları gereği 14 günlüğüne karantina altına alınmıştı. 61Saat sitesi, Sörloth'un Gülbaharhatun KYK yurdundaki odasını görüntüledi. 6. kata yerleştirilen yıldız ismin odası, 'un da katkılarıyla özel olarak donatıldı. Spor aletleri ve kişisel antrenman kitleri gönderilen golcü oyuncunun 6 Mayıs'ta takıma katılması planlanıyor.


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