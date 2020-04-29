29 Nisan 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Nwakaeme ile kıyaslamayın

Nwakaeme ile kıyaslamayın
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 29.04.2020

'un efsane ismi İbrahima Yattara, Nwakaeme ile kıyaslanmayı istemedi.

'un efsane ismi İbrahima Yattara, Nwakaeme ile kıyaslanmayı istemedi. Gineli yıldız, hem kendisinin hem de Nwakaeme'nin Trabzonspor formasını terlettiğine dikkat çekerek, "İyi oyuncu, önemli bir oyuncu ama benim Nwakaeme ile kıyaslanmak hoşuma gitmiyor. Hepimiz Trabzonsporluyuz. Beni Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaraylı oyuncularla kıyaslasınlar" dedi.
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