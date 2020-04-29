Ertuğrul Doğan: Seyircisiz oynanacak
Ertuğrul Doğan, ligin haziranın 2. haftasında başlamasını beklediklerini söyledi, “Maçlar yüzde 99 seyircisiz ve kendi ilinde oynanacak” dedi.
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, ligin yeniden başlamasını iple çektiklerini söyledi. Corona virüsü konusunda ülkemizin son 4-5 günde büyük bir gelişme sağladığını hatırlatan ve, "Bu da her şeyin planlandığı gibi ilerlediğinin göstergesi. İnşallah daha fazla kaybımız olmadan bu süreci tamamlarız" diyen Doğan, lig süreci için de şöyle konuştu: "Maçlar yüzde 99 seyircisiz oynanacak. Tek ilde değil de herkes kendi şehrinde oynamaya devam edecek. Herhangi bir bölgede oynanması gündemde değil. Burada önemli olan herkesin sağlığı. Futbolcuların, hakemlerin, basın mensuplarının, teknik adamların. Gerekli tedbirler alındıktan sonra benim de düşüncem haziranın ikinci haftası gibi liglerin tekrar oynanmaya başlayacağı yönünde. Bu belki bir hafta önce de olabilir."
TÜRKİYE'DE OLMAK AVANTAJ
Süreçten herkes gibi futbolcuların da olumsuz etkilendiğini dile getiren Ertuğrul Doğan, "Özellikle yabancı oyuncuların kafasında soru işaretleri oluştu. Kendileriyle konuşup, Türkiye'de olmalarının avantajını anlattık. Şu an her şey yolunda. Hepsi futbolun yeniden başlaması için sabırsız. Taraftarımız bizi, biz de onları özledik. Biraz daha dişimizi sıkacağız. Gerekli olan kurallara uyarsak bayram sonrası bu virüsten kurtulmuş olacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.
EMEĞİMİZİ YOK SAYDIRMAYIZ
Hedeflerinin kalan 8 haftada ellerinden geleni yaparak şampiyon olmak olduğunu belirten Ertuğrul Doğan, "Bizim ilk günden beri düşüncemiz ligin oynanması yönündeydi. Gönül ister ki seyircimizle birlikte oynayalım. Bilim kurulunun kararı önemli. Allah göstermesin ama durum kötüye gider ve lig oynanmayacak gibi bir durum oluşursa o zaman kimse kusura bakmasın burada bir emek var. Bunun yok sayılması gibi bir durum söz konusu olamaz" dedi.
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