Sörloth'un yurduna forma

Alexander Sörloth'la aynı yurtta karantinada olan diğer sakinler Norveçli yıldıza yoğun ilgi gösterince yönetim forma jesti yaptı. Yurtta kalan herkese Trabzonspor forması gönderildi.

Alexander Sörloth'la aynı yurtta karantinada olan diğer sakinler Norveçli yıldıza yoğun ilgi gösterince yönetim forma jesti yaptı. Yurtta kalan herkese Trabzonspor forması gönderildi. Bu arada Sörloth, yönetimin temin ettiği spor aletleri ile yurdun boş bir bölümünde verilen program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor.

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