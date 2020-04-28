28 Nisan 2020, Salı

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Sörloth'un yurduna forma

Sörloth'un yurduna forma
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Giriş Tarihi: 28.04.2020

Alexander 'la aynı yurtta karantinada olan diğer sakinler Norveçli yıldıza yoğun ilgi gösterince yönetim forma jesti yaptı. Yurtta kalan herkese forması gönderildi.

Alexander 'la aynı yurtta karantinada olan diğer sakinler Norveçli yıldıza yoğun ilgi gösterince yönetim forma jesti yaptı. Yurtta kalan herkese forması gönderildi. Bu arada Sörloth, yönetimin temin ettiği spor aletleri ile yurdun boş bir bölümünde verilen program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor.

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