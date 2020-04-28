28 Nisan 2020, Salı

TRABZONSPOR

Nwakaeme'ye 2 talip

Nwakaeme'ye 2 talip
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 28.04.2020

'daki yüksek performansı 'yi transferin de gözdesi yaptı. Suudi basını, 'nin en büyük takımlarından Al Hilal ve 'nin 31 yaşında Nijeralı yıldız için karşı karşıya geldiğini yazdı.

Fırtına'daki yüksek performansı 'yi transferin de gözdesi yaptı. Suudi basını, 'nin en büyük takımlarından Al Hilal ve 'nin 31 yaşında Nijeralı yıldız için karşı karşıya geldiğini yazdı. Al Hilal'in 8 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtilirken, Al Ahli'nin devreye girmesiyle fiyatın daha da yükseleceği bildirildi.

2 PENALTI ALDI

Anthony Nwakaeme kazandırdığı 2 penaltıyla bu alanda hem takımın hem de Kenan Özer, Serdar Özkan, Halil Akbunar gibi isimlerle birlikte 'in en iyisi oldu. Nijeryalı usta, ceza sahasında rakipleri tarafından iki kez faul sonucu durdurularak, penaltı kazandırdı. Nwakaeme'nin bu sezon forma giydiği 37 maçta 13 gol ve 11 asisti bulunuyor.

PENALTIDA %75 BAŞARI

bu sezon penaltılarda yüzde 75'lik başarı oranı yakaladı. Bordo-mavililer, ligde geride kalan 26 haftada 8 penaltı kazanırken, bunların 6'sını gole çevirdi. Fırtına ligde en fazla penaltı kazanan takım sıralamasında FK ile birlikte 3. sırada yer aldı. Trabzonspor'un aleyhine ise 2 kez penaltı çalındı, 2 atış da gol oldu.

Borsada da fırtına gibi haberin devamı

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