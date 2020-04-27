27 Nisan 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Yusuf Yazıcı: Çekingen Kral

Yusuf Yazıcı: Çekingen Kral
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 27.04.2020

'un Fransız ekibi LOSC Lille'e transfer olan ve sakatlığı nedeniyle tedavi sürecinde bulunan Yusuf Yazıcı için kulübün resmi hesabından, "Yusuf Yazıcı'yı bir kelimeyle tanımlayın" paylaşımı yapıldı.

'un Fransız ekibi LOSC Lille'e transfer olan ve sakatlığı nedeniyle tedavi sürecinde bulunan Yusuf Yazıcı için kulübün resmi hesabından, "Yusuf Yazıcı'yı bir kelimeyle tanımlayın" paylaşımı yapıldı. Fransız taraftarlardan milli futbolcu için mesaj yağdı. Yusuf için; "Yetenek", "Güç", "Kral", "Çekingen", "Umut" ve "Solak" tanımlamaları yapıldı.

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