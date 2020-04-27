27 Nisan 2020, Pazartesi
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Borsada da fırtına gibi
Süper Lig'de zirvede yer alan Trabzonspor, borsada da yatırımcısını güldürdü.
Süper Lig'de zirvede yer alan Trabzonspor, borsada da yatırımcısını güldürdü. BIST 100 Endeksi son bir ayda yüzde 10.61 oranında yükselirken Trabzonspor yüzde 160, Galatasaray yüzde 75, Beşiktaş yüzde 40, Fenerbahçe ise yüzde 36 değer kazandı. Bordo-mavili kulüp 1 milyar 205 milyon TL piyasa değerine ulaşarak Galatasaray'dan sonra piyasa değeri en yüksek ikinci şirket oldu.
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