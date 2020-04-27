27 Nisan 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Borsada da fırtına gibi

Borsada da fırtına gibi
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 27.04.2020

 Lig'de zirvede yer alan , borsada da yatırımcısını güldürdü.

Lig'de zirvede yer alan , borsada da yatırımcısını güldürdü. BIST 100 Endeksi son bir ayda yüzde 10.61 oranında yükselirken Trabzonspor yüzde 160, Galatasaray yüzde 75, yüzde 40, Fenerbahçe ise yüzde 36 değer kazandı. Bordo-mavili kulüp 1 milyar 205 milyon TL piyasa değerine ulaşarak Galatasaray'dan sonra piyasa değeri en yüksek ikinci şirket oldu.

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