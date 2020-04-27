Ağaoğlu 'psikolog' gibi

Başkan Ahmet Ağaoğlu, virüs salgınının başladığı andan itibaren adeta bir psikolog gibi çalışıyor.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, virüs salgınının başladığı andan itibaren adeta bir psikolog gibi çalışıyor. Yabancı oyuncular başta olmak üzere hemen hemen tüm oyuncularla birkaç kez görüşme yapan Ağaoğlu, onlara yalnız olmadıklarını hissettiriyor. Başkan sürecin ardından liglerin başlaması durumunda psikolojik olarak takımın hazır olması için elinden geleni yapıyor.

DİĞER