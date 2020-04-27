27 Nisan 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Ağaoğlu 'psikolog' gibi

Ağaoğlu 'psikolog' gibi
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 27.04.2020

Başkan , virüs salgınının başladığı andan itibaren adeta bir psikolog gibi çalışıyor.

Başkan , virüs salgınının başladığı andan itibaren adeta bir psikolog gibi çalışıyor. Yabancı oyuncular başta olmak üzere hemen hemen tüm oyuncularla birkaç kez görüşme yapan Ağaoğlu, onlara yalnız olmadıklarını hissettiriyor. Başkan sürecin ardından liglerin başlaması durumunda psikolojik olarak takımın hazır olması için elinden geleni yapıyor.

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