27 Nisan 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Saha için hazırlık

Saha için hazırlık
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Giriş Tarihi: 27.04.2020

Liglerin Haziran'da yeniden başlamasının öngörülmesi diğer kulüpler gibi 'u da harekete geçirdi.

Liglerin Haziran'da yeniden başlamasının öngörülmesi diğer kulüpler gibi 'u da harekete geçirdi. Teknik heyet, mayıs ayının ilk haftasında saha antrenmanlarına başlamayı planlıyor. Koronavirüse tedbir olarak çalışmalar gruplar halinde az futbolcuyla start alacak. Tesislere girişlerde sıkı kontrol uygulanacak. Virüsün etkileri azaldıkça kademeli olarak normal düzene geçilecek.

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