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TRABZONSPOR

Abdülkadir çayı içti, pasını verdi

Abdülkadir çayı içti pasını verdi
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Giriş Tarihi: 27.04.2020

Korona sürecinde üzerinden esprili meydan okuma ve davetler akım haline geldi.

Korona sürecinde üzerinden esprili meydan okuma ve davetler akım haline geldi. Takım arkadaşlarının mutfak pası videolarını izleyen Abdülkadir Ömür de pası başkan Ahmet Ağaoğlu'na attı. Genç yıldız, "Arkadaşlarım benim yemek yapamadığımı düşündükleri için sağolsunlar bana pası atamadılar. Ben çaydan anlıyorum. Farkettim ki Başkanımıza da pas atmadılar. Ben burdan çay içerek Sayın Başkanımıza pası atıyorum" dedi.

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