Millet bahçesi yükseliyor

Trabzonspor'un eski stadı Hüseyin Avni Aker'in yerine yapılması planlanan Millet Bahçesi'nin inşaat çalışmaları tam gaz devam ediyor.

Trabzonspor'un eski stadı Hüseyin Avni Aker'in yerine yapılması planlanan Millet Bahçesi'nin inşaat çalışmaları tam gaz devam ediyor. Millet Bahçesi'nde inşaat ve çevre düzenlemesinin tamamlanmasının ardından yeşil alanlar, havuz ve kafeteryaların yanı sıra amatör müsabakaların oynanacağı bir çim saha ve otopark da yer alacak.

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