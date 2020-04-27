27 Nisan 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Millet bahçesi yükseliyor

Millet bahçesi yükseliyor
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Giriş Tarihi: 27.04.2020

'un eski stadı 'in yerine yapılması planlanan Millet Bahçesi'nin inşaat çalışmaları tam gaz devam ediyor.

'un eski stadı 'in yerine yapılması planlanan Millet Bahçesi'nin inşaat çalışmaları tam gaz devam ediyor. Millet Bahçesi'nde inşaat ve çevre düzenlemesinin tamamlanmasının ardından yeşil alanlar, havuz ve kafeteryaların yanı sıra amatör müsabakaların oynanacağı bir çim saha ve otopark da yer alacak.

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