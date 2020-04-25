Rezan’a kanca
Gurbetçi avına çıkan Fırtına, bonservisi Bröndby’de bulunan 22 yaşındaki orta sahayı gündemine aldı. Görüşmeler başladı.
TFF gelecek sezonlardan itibaren yabancı sayısını kademeli olarak düşürmeyi planlıyor. Trabzonspor da bu bağlamda gurbetçi avına çıkmıştı.
Öne çıkan isim Rezan Çorlu oldu. 2017 yılında Roma'nın transfer ettiği 22 yaşındaki futbolcu buradan Bröndby'ye transfer olmuştu.
Bu sezonu Lyngby'de kiralık geçiren genç futbolcu scout ekibi tarafından beğenildi, teknik direktör Hüseyin Çimşir'e olumlu şekilde raporlandı. Çimşir'in de Rezan'ın oyun zekasını ve yeteneklerini beğendiği kaydedildi. Bunun üzerine Trabzonspor, 2023'e kadar Bröndby ile sözleşmesi olan genç oyuncu için kulübüyle pazarlıklara başladı.
ARTILARI
* Sol ayağı raket gibi
* Kafası hep yukarıda
* Uzun topları mükemmel
EKSİLERİ
* İkili mücadeleleri eksik
* Savunmaya yardımı az
* Bazen oyundan kopuyor
Rezan Çorlu kariyerinde 75 maça çıktı. 12 gol attı, 15 asist yaptı. 27 gole direkt etkisi oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...