25 Nisan 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Al-Hilal'den Trabzonsporlu Caleb Ekuban'a dev teklif!

Al-Hilal'den Ekuban'a dev teklif!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 Giriş Tarihi: 25.04.2020

ekiplerinden 'da forma giyen için teklifleri gelmeye devam ediyor. Al-Hilal'in 26 yaşındaki oyuncu için yaptığı ilk teklif bordo-mavililer tarafından reddedilirken, Arabistan temsilcisi Ganalı oyuncu için dev bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Al-Hilal, 'un golcü oyuncusu 'ı kadrosuna katmayı istiyor. Ganalı futbolcu için ilk teklifini yapan Arabistan ekibi, bordo-mavili takıma yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

basınında yer alan ve Ajansspor'un derlediği habere göre; Al-Hilal'in Sırp teknik direktörü Vladan Milojevic, Suriyeli oyuncu Ömer-Al-Soma'nın yanına 'dan Caleb Ekuban'ı etmeyi düşünüyor.

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10 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIR!

Haberde, Al-Hilal'in temsilcisi ile 2022 yılına kadar sözleşmesi devam eden Ganalı yıldız için 10 milyon Euro ödemeye hazır olduğu belirtildi. 26 yaşındaki Ekuban çıktığı 25 maçta 8 gol ve 6 asist ile oynadı.

NWAKAEME DE LİSTEDE

Ayrıca, Suudi Arabistan kulübü bir başka Trabzonsporlu oyuncu Anthony Nwakaeme'yi de kadrosuna katmak istiyor. Bordo-Mavili takım Nwakaeme için 12-13 milyon Euro arası bir bedel istiyor. 2022 yılına kadar sözleşmesi devam eden Nijeryalı oyuncu; bu sezon forma giydiği 37 maçta 13 gol ve 11 asist kaydetti.

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