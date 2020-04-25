25 Nisan 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Obi Mikel'in büyük pişmanlığı! "Trabzonspor'dan ayrılırken..."

Obi Mikel'in büyük pişmanlığı! Trabzonspor'dan ayrılırken...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 25.04.2020

'un sezon başında kadrosuna kattığı ancak mart ayında ayrılık kararı alarak bordo-mavili kulüple olan sözleşmesini fesheden John , Trabzonspor'dan ayrıldığı için pişman olduğunu söyledi. Nijeryalı futbolcu yaptığı açıklamada Trabzonspor'dan ayrılırken hatalı bir karar aldığımı anladım. Keşke acele etmeseydim" dedi.

Geçtiğimiz mart ayında ile sözleşmesini feshederek takımda ayrılan , bordo-mavili takımdan ayrıldığı için pişman olduğunu belirtti. Takvim'in haberine göre, Trabzon'dan ayrıldıktan sonra 'ye ailesinin yanına giden tecrübeli futbolcu "Şu anda burada salgın oranı çok fazla. Trabzonspor'dan ayrılırken hatalı bir karar aldığımı anladım. Keşke acele etmeseydim" ifadelerini kullandı.

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