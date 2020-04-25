25 Nisan 2020, Cumartesi
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Geçtiğimiz mart ayında Trabzonspor ile sözleşmesini feshederek takımda ayrılan Obi Mikel, bordo-mavili takımdan ayrıldığı için pişman olduğunu belirtti. Takvim'in haberine göre, Trabzon'dan ayrıldıktan sonra İngiltere'ye ailesinin yanına giden tecrübeli futbolcu "Şu anda burada salgın oranı çok fazla. Trabzonspor'dan ayrılırken hatalı bir karar aldığımı anladım. Keşke acele etmeseydim" ifadelerini kullandı.
Obi Mikel'in büyük pişmanlığı! "Trabzonspor'dan ayrılırken..."
Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı ancak mart ayında ayrılık kararı alarak bordo-mavili kulüple olan sözleşmesini fesheden John Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldığı için pişman olduğunu söyledi. Nijeryalı futbolcu yaptığı açıklamada Trabzonspor'dan ayrılırken hatalı bir karar aldığımı anladım. Keşke acele etmeseydim" dedi.
Geçtiğimiz mart ayında Trabzonspor ile sözleşmesini feshederek takımda ayrılan Obi Mikel, bordo-mavili takımdan ayrıldığı için pişman olduğunu belirtti. Takvim'in haberine göre, Trabzon'dan ayrıldıktan sonra İngiltere'ye ailesinin yanına giden tecrübeli futbolcu "Şu anda burada salgın oranı çok fazla. Trabzonspor'dan ayrılırken hatalı bir karar aldığımı anladım. Keşke acele etmeseydim" ifadelerini kullandı.
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