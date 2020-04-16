Napoli’nin Sörloth aşkı
Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak için birçok kulüp girişimde bulunurken, son olarak Napoli'nin devreye girdiği öğrenildi.
Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak için birçok kulüp girişimde bulunurken, son olarak Napoli'nin devreye girdiği öğrenildi. Bordo-mavili kulübün Crystal Palace'den 6 milyon euro satın alma opsiyonu ile iki yıllık kiralık olarak kadrosuna kattığı Norveçli forvet için İtalyan ekibinin 14 milyon euro vermeye hazır olduğu iddia edildi. Henüz resmi bir görüşmenin olmamasına rağmen Trabzonspor'un olası bu teklifi reddedeceği belirtiliyor.
NORVEÇ'İN İHTİYACI VAR
Norveç'te son dönemde çıkan yıldız futbolcuların arasında gösterilen Sörloth, son olarak İngiliz Guardian gazetesinde ön plana alındı. Guardian, "Norveç'ten Haaland, Odegaard ve Berg gibi isimlerle beraber Trabzonsporlu Sörloth da farkını ortaya koyuyor. Norveç futbolunun bu isimlere ihtiyacı var. Sörloth'un isminin Real Madrid ve Manchester United gibi dev takımlarla anılması sürpriz değil" diye yazdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...