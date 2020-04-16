16 Nisan 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Napoli’nin Sörloth aşkı

Napoli’nin Sörloth aşkı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 16.04.2020

Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak için birçok kulüp girişimde bulunurken, son olarak Napoli'nin devreye girdiği öğrenildi.

Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak için birçok kulüp girişimde bulunurken, son olarak Napoli'nin devreye girdiği öğrenildi. Bordo-mavili kulübün 'den 6 milyon euro satın alma opsiyonu ile iki yıllık kiralık olarak kadrosuna kattığı Norveçli forvet için İtalyan ekibinin 14 milyon euro vermeye hazır olduğu iddia edildi. Henüz resmi bir görüşmenin olmamasına rağmen 'un olası bu teklifi reddedeceği belirtiliyor.

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NORVEÇ'İN İHTİYACI VAR
Norveç'te son dönemde çıkan yıldız futbolcuların arasında gösterilen Sörloth, son olarak İngiliz Guardian gazetesinde ön plana alındı. Guardian, "Norveç'ten Haaland, Odegaard ve Berg gibi isimlerle beraber Trabzonsporlu Sörloth da farkını ortaya koyuyor. Norveç futbolunun bu isimlere ihtiyacı var. Sörloth'un isminin ve Manchester United gibi dev takımlarla anılması sürpriz değil" diye yazdı.

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