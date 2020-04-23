23 Nisan 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'a dev teklif! Sörloth Ekuban ve Nwakaeme...

Trabzonspor'a dev teklif! 3 isim için...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 Giriş Tarihi: 23.04.2020

'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor... Bordo-mavililer, bu sezon özellikle hücumda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekerken, yıldızlarına da Avrupa'nın dev kulüpleri talip oldu. Edinilen bilgilere göre; Trabzonspor'un hücum hattını oluşturan Sörloth, Nwakaeme ve Ekuban'a teklifler geldi. İşte o teklifler ve bordo-mavililerin beklentisi...

'de liderlik koltuğunda oturan 'a teklif yağıyor.

Sezon başında İngiliz ekibi 'tan iki yıllığına sadece 750 bin Euro'ya kiralanan için 25-30 milyon Euro'luk astronomik rakamlar konuşulurken, Caleb Ekuban için de devler sıraya girdi.

Ganalı golcü için İskoçya'nın iki ezeli rakibi Celtic ve Rangers kapışırken, 'dan da Lazio'nun yarışında olduğu gelen haberler arasında.

Yeni Asır'ın haberine göre Karadeniz ekibinin, Ekuban için yaklaşık 10 milyon Euro gibi bir rakamı bonservis olarak belirlediği öğrenildi.

Trabzonspor Eşref Bercharki'ye kanca

BONSERVİSİ BELLİ OLDUNWAKAEME'NİN

Yönetim, Nwakaeme'yi de takımda tutmakta zorlanabilir. Nijeryalı oyuncu için sezon başında ismi açıklanmayan bir ekibinden 6 milyon Euro'luk teklif geldiği duyurulurken, son olarak temsilcisi Al Hilal'in, 8 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edilmişti. Fırtına 31 yaşındaki oyuncu için de 13-14 milyon Euro'luk bedel biçti.

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