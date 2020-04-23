23 Nisan 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Alo ben Hüseyin Çimşir

Alo ben Hüseyin Çimşir
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 23.04.2020

, corona virüsü günlerinde futbolcularını yalnız bırakmıyor. 40 yaşındaki çalıştırıcı, sık sık öğrencilerini arayarak hem hal-hatırlarını soruyor hem de idman programlarıyla ilgili detaylı bilgiler alıyor.

Hüseyin Çimşir, corona virüsü günlerinde futbolcularını yalnız bırakmıyor. 40 yaşındaki çalıştırıcı, sık sık öğrencilerini arayarak hem hal-hatırlarını soruyor hem de idman programlarıyla ilgili detaylı bilgiler alıyor. Çimşir'in oyuncularına "Kendinizi sakın bırakmayın. Hep formda tutun. Tekrar futbol oynamaya başladığınızda sakatlanmamanız için şu günlerde antrenmanlarınızı düzenli şekilde gerçekleştirmeniz çok önemli" ifadelerini kullandı.

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