22 Nisan 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Sörloth bekleniyor

Sörloth bekleniyor
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.04.2020

Corona virüsü günlerinde ülkesi Norveç'e giden Alexander Sörloth'un kısa süre içinde yeniden Trabzon'a dönmesi bekleniyor.

Corona virüsü günlerinde ülkesi Norveç'e giden Alexander Sörloth'un kısa süre içinde yeniden Trabzon'a dönmesi bekleniyor. Yöneticilerle sürekli temasta olan 24 yaşındaki futbolcu 2 Mayıs'ta başlaması planlanan hazırlıkların ilk kısmına yetişemeyecek. Sörloth, Trabzon'a döndükten sonra mecburi olarak 14 günlük karantinaya girecek. Hem girişte hem de 14 günlük karantinanın sonunda teste tabii tutulacak. Sonuçları negatif çıkarsa, bordo-mavili takım arkadaşlarıyla birlikte çalışmalara başlayacak.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor Antalya fikrine soğuk! Trabzonspor Antalya fikrine soğuk!
Serkan'a zam Serkan'a zam
Arşivlere yoğun ilgi Arşivlere yoğun ilgi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör